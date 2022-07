Opschudding in centrum Blankenberge: veertiger richt roepend (nep)wapen op passanten

Opschudding in het centrum van Blankenberge: een 44-jarige man richtte daar dinsdag een (nep)wapen op een aantal passanten. Hij riep daarbij ook enkele zaken in het Arabisch en werd ondertussen aangehouden door de onderzoeksrechter.

De verdachte veroorzaakte dinsdagochtend heel wat commotie in het stadscentrum van Blankenberge. De 44-jarige man uit Etterbeek liep met een wapen rond in het hartje van de badstad en richtte het ding op verschillende passanten. Hij riep daarbij vermoedelijk in het Arabisch.

Uiteindelijk bleek het niet om een vuurwapen te gaan, maar om een balletjesgeweer. “Zijn wapen bleek een BB-gun te zijn”, klinkt het bij het parket van Brugge. “Hij wordt dan ook verdacht van verboden wapendracht en doodsbedreigingen.”

Geen onbekende

De man haalde het wapen niet alleen boven in de drukke Kerkstraat, de bekende doorsteek van het station naar de Zeedijk, maar ook in andere centrumstraten. De verdachte werd dan ook verschillende keren opgemerkt met telkens dezelfde handelingen. “De man is geen onbekende voor het gerecht”, laat het parket nog optekenen. Ondertussen is hij verschenen voor de onderzoeksrechter: die liet hem aanhouden.