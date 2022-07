Russische economie “onherroepelijk achteruitgegaan” volgens nieuwe studie, hebben sancties dan toch effect?

De economische sancties van het Westen hebben wel degelijk een effect op Rusland, dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de Universiteit van Yale. Nochtans waarschuwde het Internationaal Monetair Fonds (IMF) onlangs nog dat de Russische economie minder afziet dan verwacht werd. “Wat er nodig is, is dat de bevolking zodanig hard getroffen wordt zodat die langzaamaan in opstand komt tegen Poetin”, zegt Bruno Merlevede econoom en Ruslandexpert van de UGent.