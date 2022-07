Overleven jeugdkoersen de vergrijzing in de bestuurskamers? In het Hasseltse gehucht Rapertingen alvast wel. Vier dertigers nemen bij Het Vliegend Wiel de fakkel over van enkele tachtigplussers. “Niets was digitaal, alles stond op papier”, klinkt het bij de vier jonge, koersgekke wolven.