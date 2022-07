Na succes ‘Mare of Easttown’: nieuwe hoofdrol in HBO-reeks voor Kate Winslet

Hollywood

Kate Winslet mag nog een nieuw tv-project in haar agenda inplannen. De Amerikaanse actrice gaat de hoofdrol spelen in de HBO-miniserie The Palace. De 46-jarige Winslet is ook uitvoerend producent van de reeks die het verhaal vertelt van een jaar binnen de muren van het paleis van een autoritair regime. Ze werkt hiervoor samen met showrunner Will Tracy (Succession) en regisseur Stephen Frears (The Queen). The Palace zal de vierde samenwerking zijn tussen de Titanic-actrice en het Amerikaanse netwerk HBO. Winslet speelde eerder al de hoofdrol in Mare of Easttown en Mildred Pierce, telkens goed voor een Emmy, en in juni werd bekendgemaakt dat ze zal acteren in de minireeks The Trust. (nco)

‘Mare of Easttown’ en ‘Mildred Pierce’ zijn te bekijken op Streamz