Onbekenden dumpten in Voeren 183 vaten met drugsafval

De sluikstort van drugsafval in de buurt van de rivier de Berwijn in Moelingen bij Voeren telde in totaal 183 vaten. Het ging om zo’n 3.000 liter en de grootste dumping van de voorbije twee jaar. Die cijfers maakte het parket van Limburg woensdag bekend.

De gedumpte vaten werden dinsdagvoormiddag ontdekt in de Schansweg, dichtbij de grens met Nederland. Enkele vaten kwamen ook in de Berwijn terecht. Gelukkig werden er geen lekken vastgesteld. Voor Limburg ging het om de zesde dumping dit jaar.

In de 183 vaten zat een verdacht chemisch product. De lokale politie van Voeren, de federale gerechtelijke politie van Limburg, het CRU (Clan Lab Response Unit) en het gerechtelijk lab kwamen ter plaatse voor de nodige vaststellingen. Uit de eerste vaststellingen ter plaatse bleek dat het afval, ongeveer zo’n 3.000 liter, vermoedelijk afkomstig is van een productielocatie voor de aanmaak van synthetische drugs. De stalen zullen verder worden onderzocht door het NICC (Nationaal Instituut voor de Criminalistiek en Criminologie). Intussen werd het afval opgeruimd door de civiele bescherming.

Het ging in Voeren om de zesde dumping van drugsafval voor de provincie Limburg. “In 2021 werden naast 7 drugslaboratoria 13 dumpingen ontdekt. De dumping die dinsdag werd ontdekt betreft de grootste dumping van chemisch drugafval van de afgelopen twee jaar. Het parket Limburg blijft daarom oproepen om verdachte situaties te melden via het anoniem drugmeldpunt,” aldus persmagistraat Katrien Truyen van het Limburgse parket. Het anoniem drugsmeldpunt is telefonisch te bereiken via 0800-20877 of via de website https://www.om-mp.be/nl/uw-om/parketten-procureur-konings/limburg/anoniem-drugsmeldpunt.

“Er zijn bepaalde zaken die aanwijzingen kunnen zijn voor een dumping van drugsafval, bijvoorbeeld wanneer je op een ongebruikelijke plaats vaten ziet of wanneer men ergens bruine vloeistof of witte dampen ziet. Een chemische geur aan een beek of in een bos kan ook een aanwijzing zijn, net als plotseling verkleurde of afgestorven fauna of flora aan een wandelweg. Bestelwagens of aanhangwagens aan de kant van de weg of die ‘s nachts rondrijden in afgelegen gebieden kunnen ook verdacht zijn”, aldus de Limburgse persmagistraat.