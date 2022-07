Beringenaar is 32 jaar verslaafd aan drugs en riskeert 30 maanden cel

Een 55-jarige Beringenaar heeft zich woensdag in de Hasseltse rechtbank moeten verantwoorden voor het dealen van speed en voor cannabisbezit. De vijftiger is al 32 jaar op de sukkel door zijn drugsverslaving, heeft een strafblad met acht bladzijden en riskeert nu 30 maanden cel.

De politie hield de woning van de Beringenaar al een tijdje in de gaten nadat er weer berichten opdoken dat hij drugs verkocht. Een afnemer wisten ze te onderscheppen waarna er in maart dit jaar een huiszoeking volgde. De speurders troffen 120 gram speed, een gebruikershoeveelheid cannabis en een precisieweegschaal aan.

Aanvankelijk betwistte de verdachte alles. Uiteindelijk ging hij door de knieën na de bekentenissen van twee afnemers. Op het moment van de betrapping was de vijftiger vrij onder voorwaarden. Gezien zijn rijkelijk gevuld strafblad en gebrek aan schuldinzicht vorderde de procureur 30 maanden cel effectief en 12.000 euro boete.

Eigen gebruik

Zijn advocate wees erop dat de man al meer dan de helft van zijn leven verslaafd is aan drugs. “Sinds er prostaatkanker bij hem is vastgesteld, heeft hij zijn gedrag veranderd. Er is een klik gemaakt in zijn hoofd. Hij weet dat het fout was en is bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen.”

De advocate benadrukte dat de Beringenaar leefde van een invaliditeitsuitkering na een arbeidsongeval en enkel dealde om de kosten voor zijn eigen gebruik te kunnen betalen. Ze vroeg om een milde toepassing van de strafwet.

Vonnis op 8 augustus.