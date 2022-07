Jasper Philipsen topt affiche vijfde na-Tourdernycriterium van Putte

Tweevoudig ritwinnaar (de 15e etappe tussen Rodez en Carcassonne en de slotrit van de 109e Tour de France met start in La Défense en aankomst op de Champs-Élysées van Parijs) Jasper Philipsen topt er de affiche. De organisatoren hengelen nog naar een grote naam die furore maakte in de afgelopen Ronde van Frankrijk, maar hiermee werd nog geen officiële overeenkomst bereikt. Het parcours werd voor deze editie onder handen genomen.

“De start van ons na-Tourdernycriterium zal gegeven worden op de Alice Nahonstraat van Putte. Van daaruit trekken we via de Lierbaan naar de Kapelstraat, Waversesteenweg en Waverlei om het centrum te bereiken en zo terug naar de Alice Nahonstraat te draaien. Wij komen op die manier aan een omloop die 2,6 kilometer lang is, dit met een laatste rechte lijn van 800 meter. Net als in alle vorig edities wordt het criterium voorafgegaan door de G-sporters. Dit om 14u00. De vrouwen werken hun eerste dernywedstrijd af om 15u00, de mannen beginnen eraan om 17u00. De finale van de vrouwen begint om 19u00, die van de mannen volgt om 20u00”, meldt Thibaut Timmermans, woordvoerder van het organiserende comité.

“Met Jasper Philipsen hebben we alvast een grote vis binnen gehaald. Hij won immers twee ritten in de recente Tour. Ook sprinter Arnaud De Lie maakt zijn opwachting, net als Cedric Beullens en het YouTube-wonder Bas Tietema. Wij voeren nog onderhandelingen om nog minstens één grote naam van de Tour naar Putte te halen. Ook van de partij komende zondag zijn onder meer Thimo Willems, Ward Vanhoof, Stefano Museeuw en Vincent Baestaens.

Het vrouwendernycriterium krijgt als trekpleisters onder meer Ceylin del Carmen Alvarado, Annemarie Worst, Ellen Van Loy, Mieke Docx, Fien Van Eynde, Marith Vanhove en Laura Verdonschot. Met deze deelnemerslijsten hopen wij alvast opnieuw veel volk te lokken naar ons gratis na-Tourdernycriterium.”