Stad voorziet unieke loop- en wandellussen tijdens ‘Beleef Tongeren’

Vertrek en aankomst zijn voorzien op de Grote Markt van Tongeren. Deelnemers kunnen kiezen uit twee lussen van 5 km (de groene lus of de centrumlus) of twee lussen combineren. Daarbij passeren ze op gekende en minder gekende plekjes in Tongeren. Dit alles in een specifieke sfeer met optredens van ballet, dans, capoeira... maar ook muzikale optredens van bandjes, dj's of harmonies... Een aanrader voor heel de familie.