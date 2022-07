Decathlon geeft Erwin nieuwe mountainbike in bruikleen nadat vorige gestolen werd in winkel

Decathlon heeft Erwin een tijdelijke vervangfiets gegeven tot het politieonderzoek is afgerond. — © rr

Schelle, Puurs

“Ik ben echt heel gelukkig met het voorstel”, zegt Erwin Lambrechts (36) opgelucht. Zaterdag werd zijn pas gekochte elektrische mountainbike gestolen in de Decathlon van Schelle. Omdat de mountainbike al betaald en uitgescand was, lag de verantwoordelijkheid bij hem, klonk het bij de sportwinkel. Erwin heeft nu een tijdelijke vervangfiets gekregen tot het politieonderzoek is afgerond.