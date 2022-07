Werkuha Getachew plant wereldrecordpoging op 3.000m steeple op Memorial Van Damme

De Ethiopische Werkuha Getachew is van plan op vrijdag 2 september tijdens de Memorial Van Damme in het Brusselse Koning Boudewijnstadion het wereldrecord op de 3.000m steeple bij de vrouwen aan te vallen, zo maakten de organisatoren woensdag bekend.

Dat record staat sinds 2018 op naam van Beatrice Chepkoech (8:44.32), die overigens ook van de partij zal zijn in Brussel. Daarnaast krijgt Getachew, onlangs op de wereldkampioenschappen in het Amerikaanse Eugene goed voor zilver, concurrentie van wereldkampioene Norah Jeruto en Diamond League-leidster Winfred Yavi.

Ook in het hoogspringen bij de vrouwen zullen goud en zilver van Eugene het opnieuw tegen elkaar opnemen. De Australische wereldkampioene Eleanor Patterson bevestigde haar komst naar de Memorial. Vicewereldkampioene Yaroslava Mahuchick had eerder al toegezegd, net als haar landgenote Levchenko en uiteraard Nafi Thiam.

Niet alleen in de steeple wordt het uitkijken naar een wereldrecordpoging, dat geldt ook voor de uurloop die de meeting opent. Daar doen de Kenianen Kibiwott Kandie en Sabastian Sawe een gooi naar de records over het uur en de 20km die Mo Farah en Bashir Abdi in 2019 op de Allianz Memorial Van Damme vestigden.