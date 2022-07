Omar Thielemans naar Bergen

Bergen kondigde de komst aan van Omar Thielemans voor het seizoen 2022-2023. De Belgische power forward keert terug uit de Verenigde Staten waar hij speelde in de NCAA (Glenville State College). Voor hij naar de States trok was hij Thielemans aan de slag in de jeugdschool van Oostende. Naast Igor Mortant, Zaccharie Mortant en Giulano Neri is Omar Thielemans de vierde Belg in het team van coach Vedran Bosnic. Het Bosnic duo Adin Vrabac en Jure Zabac en de Amerikaan Steve Harris zijn de eerste drie buitenlandse transfers van de Henegouwse club.