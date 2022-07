16 Belgische piloten komend weekend aan start van 24 Uur van Spa-Francorchamps

Dat is een verdubbeling in vergelijking met 2021, toen er maar acht Belgen hun opwachtingen maakten. Met Maxime Martin en Laurens Vanthoor zijn er zelfs twee voormalige winnaars die hopen om een nieuwe triomf aan hun palmares toe te voegen. Martin kaapte in 2016 met BMW de zege weg en verschijnt nu aan de start met de Denen Marco Sorensen en Nicki Thiim namens Aston Martin. Vanthoor was al tot twee keer toe de beste, in 2014 en 2020, en doet in naam van Porsche in het gezelschap van de Noor Dennis Olsen en de Brit Nick Tandy een gooi naar een volgende overwinning.

Dries Vanthoor en Charles Weerts zijn dan weer op revanche belust nadat ze vorig jaar op 10 minuten van de meet de koppositie verloren. Ze rijden nog steeds in een Audi R8 LMS voor het Belgische team WRT, met de Zuid-Afrikaan Kelvin van der Linde. Ook Frédéric Vervisch vormt namens WRT een trio, met de Zwitser Nico Müller en de Italiaan Valentino Rossi.

Nicolas Baert en Gilles Magnus (Audi R8 LMS) behoren op hun beurt met de Fransen Aurélien Panis en César Gazau tot de favorieten in de Silver Cup. Ook Baptiste Moulin is in deze categorie terug te vinden, in een Lamborghini.

Zes Belgen tekenen daarnaast present in de nagelnieuwe Gold Cup, die voortvloeit uit de Pro-Am Cup. Sarah Bovy (Ferrari) maakt deel uit van het eerste helemaal vrouwelijke team op de 24 Uur sinds 1997, met Rahel Frey/Michelle Gatting/Doriane Pin (Zwi/Den/Fra).

GT3-seizoensrevelatie Ulysse De Pauw is voor WRT een echte kanshebber in deze categorie. Benjamin Lessennes viert verder zijn rentree met het Belgische Boutsen Racing in een Audi R8 LMS. Stéphane Lémeret, Nigel Bailly en Maxime Soulet zullen overigens rijden met de enige Bentley Continental GT. Samen met de Zwitser Antonin Borga werden ze last minute ingedeeld in de Gold Cup, terwijl ze initieel zouden deelnemen aan de Pro-Am Cup.

Nigel Bailly is ten slotte niet de enige Belg die voor zijn vuurdoop staat op de 24 Uur van Spa. Ook Alessio Picariello (Porsche 911 GT3 R) valt die eer te beurt in de Pro-Am Cup, waarin Louis Machiels (Ferrari 488) als tweevoudig winnaar in 2012 en 2014 tot de favorieten wordt gerekend.