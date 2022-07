Maryna Zanevska kan daags na regenonderbreking achterstand niet meer goedmaken op WTA-toernooi van Warschau

Maryna Zanevska (WTA 99) is er woensdag, daags nadat haar wedstrijd in de eerste ronde op het WTA-toernooi van de Poolse hoofdstad Warschau (gravel/251.750 dollar) tegen de Oekraïense Kateryna Baindl (WTA 190) onderbroken werd door regenval, niet in geslaagd om haar achterstand (6-3, 3-1) nog goed te maken. Ze blies uiteindelijk de aftocht met 6-3 en 6-3.

Baindl neemt het in de tweede ronde op tegen de Italiaanse veterane Sara Errani (WTA 127) of de Nederlandse Arantxa Rus (WTA 75). Zij werken later op woensdag hun partij in de eerste ronde af.