Huiszoekingen bij Organisatiecomité Olympische Spelen van Tokio

De Japanse politie heeft dinsdag en woensdag huiszoekingen uitgevoerd in een zaak van verdachte betalingen aan Haruyuki Takahashi, voormalig bestuurslid van het Organisatiecomité van de Olympische Spelen van vorig jaar in de hoofdstad Tokio, vanwege het Japanse bedrijf Aoki Holdings, een officiële sponsor van het sportevenement.

Volgens Japanse media werden er woensdag huiszoekingen uitgevoerd bij de 83-jarige Hironori Aoki, de voormalige voorzitter van Aoki Holdings, en in de voormalige kantoren van het Organisatiecomité.

Dinsdag was er al een inval thuis bij de 78-jarige Takahashi. Hij wordt ervan verdacht in 2017 het equivalent van 320.000 euro te hebben gekregen van Aoki Holdings, na de ondertekening van een contract tussen zijn adviesbureau en dit bedrijf, dat een jaar later officiële partner werd van de Olympische Spelen.

Takahashi ontkent in de lokale pers de feiten, het parket van Tokio geeft voorlopig geen commentaar in deze zaak.