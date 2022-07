Grote losliggende stenen in “grindetappe” tijdens de Tour de France Femmes: “Dit hoort niet thuis in rittenkoers”

De ‘grindetappe’ in de Tour de France Femmes vandaag zorgt voor gefronste wenkbrauwen. Het parcours gaat immers over onverharde wegen, maar journalisten ter plekke stelden al vast dat deze door grote, losliggende stenen zeer moeilijk berijdbaar zijn en een aanzienlijk risico op lekke banden inhouden.

LIVE. Volg hier LIVE de vierde etappe in de tour de France Femmes, de beruchte “grindetappe”!

“Mijn mening is dat zo’n etappe niet thuishoort in een rittenkoers. In de Strade Bianche vind ik het prachtig maar in een klassementskoers kan je hier gewoon door pech de koers verliezen, dat is niet zo eerlijk”, deed renster Annemiek van Vleuten voor de start haar beklag bij Sporza.

Onder meer wielerjournalisten Ann Braeckman en Thijs Zonneveld stuurden via Twitter foto’s en filmpjes de wereld in van stenen zo groot als een schoenmaat 39....

