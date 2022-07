Vlaams minister van Energie Zuhal Demir start rechtszaak tegen capaciteitstarief VREG

De VREG besliste onlangs om het capaciteitstarief ongewijzigd in te voeren op 1 januari 2023: zes maanden later dan oorspronkelijk gepland, maar zonder de voorgestelde aanpassingen van Demir en een meerderheid van de Vlaamse parlementsleden. Demir pleitte in mei voor een betere uitwerking van de tariefstructuur – uit onderzoek blijkt dat wellicht 40 procent van de huishoudens hun jaarfactuur zal zien stijgen door het capaciteitstarief. “Een energiecrisis is niet het geschikte moment voor een hervorming die de factuur voor te veel mensen doet stijgen”, klonk het toen.

LEES OOK. Straks verschijnt op je energiefactuur ook een ‘capaciteitstarief’: wat is dat? En zal je daardoor nog meer betalen?

Demir stapt nu daarom naar het Brusselse hof van beroep tegen de beslissing van de VREG. Het is de eerste keer ooit dat de regulator door de overheid voor de rechtbank wordt gedaagd. “Ik zei eerder al dat ik het niet eens ben met de invoering van het capaciteitstarief in haar huidige vorm”, aldus Demir in een persbericht. “De energietransitie is al uitdagend genoeg. Dat de VREG een quasi unaniem verzoek van het parlement naast zich neerlegt, is dan ook te zot voor woorden. Hoewel ik strikt genomen niets te zeggen heb aan de VREG, heb ik het parlement en de mensen wél beloofd dat ik alle middelen – ook juridische – zou uitputten om de invoering van het capaciteitstarief in haar huidige vorm en op dit moment te voorkomen.”