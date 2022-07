Massa volk in Kopenhagen ontvangt Tourwinnaar Jonas Vingegaard, die zelfs escorte met gevechtsvliegtuigen krijgt

Tourwinnaar Jonas Vingegaard is met veel bombarie neergestreken in thuisland Denemarken. De kopman van Team Jumbo-Visma zag zijn privéjet geëscorteerd door gevechtsvliegtuigen van het Deense Ministerie van Defensie, een eer die alle Deense atleten die goud behaald hebben te beurt valt. Eens geland werd hij verwelkomd door een massa volk en in een cabrio rondgereden door de massa.

De Tourwinnaar zal gevierd worden in attractiepark Tivoli in hoofdstad Kopenhagen. Om veiligheidsredenen worden daar maar 25.000 mensen toegelaten, maar Vingegaard werd in de straten rondom het park door nog veel meer mensen verwelkomd.

Dinsdag werd de Tourzege van Team Jumbo-Visma al gevierd in het hoofdkwartier van de ploeg in ’s Hertogenbosch. Donderdag gaat de reis naar Glyngore in Noord-Denemarken, waar Vingegaard van afkomstig is.

