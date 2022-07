Zwaargewonde vrouw op straat in Viversel gevonden: politie staat voor raadsel

De politie van Heusden-Zolder is op zoek naar getuigen van een incident zaterdagochtend in Viversel. Rond 2 uur werd daar een zwaargewonde vrouw op straat gevonden. Voor politie en parket is vier dagen na de feiten nog niet duidelijk hoe het 39-jarige slachtoffer uit Houthalen-Helchteren de verwondingen opliep.

Zaterdag 23 juli rond 2 uur werd de lokale politie van Heusden-Zolder opgeroepen voor een vrouw die in de Pastoor Douvenstraat, vlakbij het kruispunt met de Kerkstraat, op straat lag. De vrouw was ernstig gewond was. Ze werd verzorgd door de ambulanciers en de mug-arts om dan naar het Jessa Ziekenhuis in Hasselt te worden gevoerd.

Pistes

Door het parket werd het labo van de federale politie, een wetsdokter en een verkeersdeskundige aangesteld om de feiten te onderzoeken. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de vrouw zou zijn aangereden door een voertuig. Momenteel ligt de 39-jarige vrouw uit Houthalen-Helchteren nog steeds op de intensieve zorgen.

Hoe de vrouw haar verwondingen opliep, is op dit ogenblik nog steeds onduidelijk. Het parket Limburg houdt alle pistes open. Het onderzoek wordt voortgezet door de lokale politie van Heusden-Zolder.

Bestuurder

De lokale politie van Heusden-Zolder en het Parket van Limburg zijn op zoek naar getuigen van de feiten die zaterdagochtend 23 juli of vrijdagavond 22 juli op die plek gebeurden. Ook aan de bestuurder van het voertuig wordt gevraagd om zich te melden bij de politie om een verklaring te komen afleggen.

Indien u meer informatie zou hebben over deze feiten, neem dan contact op met de politie op 011/45.01.11, via de 112 of via de website van de lokale politie.