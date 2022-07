Relatie tussen Oekraïne en België onder spanning door uitlekken eerder bezoek buitenlandminister Lahbib aan Krim

De aanstelling van de nieuwe federale buitenlandminister Hadja Lahbib (MR) leidt mogelijk tot een diplomatiek haar in de boter tussen ons land en Oekraïne. Aanleiding daarvoor is een bezoek van Lahbib vorig jaar, toen ze nog voor de RTBF als journaliste aan de slag was, aan een theaterfestival op de Krim. Dat ze het in 2014 door Rusland geannexeerde schiereiland binnenkwam via Moskou zet kwaad bloed in Oekraïne. Dat meldt VRT.