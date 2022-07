Tijl (16) legt drie zeldzame jongen van boommarters vast op beeld: “Ik kreeg bijna een hartstilstand”

Tijl is al jaren gepassioneerd door de natuur en wildfotografie. “Toen ik de zeldzame jongen voor het eerst zag kreeg ik bijna een hartstilstand.” — © IF en PortemanKijkers Fotografie

Ieper

In Ieper werden in een bos onlangs drie zeldzame boommarters geboren. Het was gepassioneerd natuurfotograaf Tijl Porteman (16) die de ontdekking deed toen hij de beelden van de SD-kaart van zijn wildcamera’s bekeek. “Toen ik de beelden zag kreeg ik bijna een hartstilstand”, zegt Tijl. “Je moet weten: boommarters zijn al erg zeldzaam, jongen zijn dat nog veel meer. En het is een teken dat onze natuur het goed doet!”