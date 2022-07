Vluchtende inbreker bedreigt buurman met mes en springt van brug om aan politie te ontkomen

Twee inbrekers zijn woensdagochtend omstreeks 3 uur op heterdaad betrapt toen ze in de Edgard Van Peenestraat in Zelzate hun slag wilden slaan. Ze werden door de bewoner van het huis opgemerkt, waarop een van hen vluchtte richting Zelzatebrug. Toen ook de politie de achtervolging inzette, zag de man maar één oplossing: hij sprong vanop de brug metersdiep in het kanaal, in de hoop zijn achtervolgers af te schudden.

Het is niet de eerste keer dat er in de Van Peenestraat wordt ingebroken. Daarom had de bewoner van het huis waar de inbraak plaatsvond een bewegingssensor geplaatst. Woensdagochtend werd hij door het systeem wakker gemaakt. De man verwittigde de politie en belde meteen ook zijn buurman op. Toen een van de inbrekers aan de straatkant weer over het hek probeerde te kruipen, had de bewoner hem bij de benen vast. Maar de man kreeg een harde stomp en moest de dader lossen.

“Ik stond ondertussen op wacht aan de straatkant en probeerde diezelfde inbreker te overmeesteren”, zegt buurman Mario David. “Maar hij trok een lang mes en dus heb ik hem laten gaan. Hij vluchtte richting Zelzatebrug, net op het moment dat de politie kwam aangereden. Die zette meteen de achtervolging in. Via het fietspad liep de man de brug op en sprong in het kanaal. Een duik van meer dan tien meter diep. We gaan ervan uit dat het over twee kompanen gaat, want er zijn twee fietsen achtergelaten.”

Zelf naar de oever gezwommen

Ver raakte de inbreker niet, want zijn fikse sprong in het kanaalwater werd door de agenten opgemerkt. Hij zwom nog tot het eerste ponton en wachtte daar aanvankelijk tot de hulpdiensten hem kwamen halen. Een duikploeg van brandweerzone Centrum werd opgeroepen, maar uiteindelijk zwom de inbreker zelf naar de oever waar hij werd opgepakt en met een ambulance voor verzorging is weggevoerd.

De politie wou over het voorval nog geen informatie kwijt. “Het onderzoek is volop aan de gang”, klinkt het.