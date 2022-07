Eén verdachte ontkent dat hij Hakim (53) in water gooide, andere verdachte “ziet leven niet meer zitten”

Twee mannen gooiden Hakim Mutyaba (53) zondagochtend 17 juli in het water aan de Lousbergkaai in Gent. De man kwam niet meer boven water, en overleed. De twee sloegen daarna op de vlucht, maar werden snel opgepakt in Nederland: een 25-jarige meldde zichzelf bij de politie, een 23-jarige werd een dag later opgepakt. Ze zijn allebei afkomstig uit Goes in Zeeuws-Vlaanderen.

De raadkamer in Amsterdam behandelt deze week de overlevering van beide mannen naar België. De 25-jarige verzet zich niet tegen zijn overlevering. Volgens zijn advocaat is het namelijk “allemaal anders gegaan dan in de media wordt beschreven”. De man – die nu in Nederland wordt vastgehouden – denkt dan ook sneller weer op vrije voeten te zullen zijn als hij geen beroepsprocedure begint.

23-jarige verzet zich wel

De 23-jarige verdachte erkent wel dat hij een rol speelde bij het fatale incident. “Er was geen ruzie of zo, integendeel”, aldus zijn advocaat. “Ze waren wat aan het dollen en lachen, en er was gedronken. Het lijkt op een totaal uit de hand gelopen grap. Volgens mij probeerde het slachtoffer eerst mijn cliënt of de andere verdachte in het water te duwen, en werd hij daarna zelf in het water gegooid. Met helaas vreselijke gevolgen. En waarom ze dan zijn gevlucht? Tja...”

De man verzet zich wel tegen zijn overlevering. Volgens zijn advocaat “vooral om tot rust te komen, dat is beter dan in België in een of andere aftandse cel te gaan zitten. Hij is zich echt rot geschrokken. Hij zit er helemaal doorheen, zo erg dat hij het leven echt niet meer zag zitten.”

LEES OOK. Familie van man die uit water werd gehaald bij Gentse Feesten reageert: “Geen grap om dit te doen bij een vader van twee”