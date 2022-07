Nieuwe staking bij Britse spoorwegen: 40.000 personeelsleden leggen 24 uur werk neer

Bij het Britse spoor wordt woensdag opnieuw gestaakt. Zo’n 40.000 personeelsleden hebben er voor 24 uur het werk neergelegd, om meer loon, betere arbeidsomstandigheden en werkzekerheid te eisen. Ongeveer één trein op vijf rijdt woensdag uit, maar in sommige gebieden rijdt er geen enkele trein. Ook het Eurostar-verkeer ondervindt hinder van de actie.

De spoorstaking komt er een maand na de vorige, die de grootste was in dertig jaar. Toen namen meer dan 50.000 spoorwerknemers deel aan de actie die drie dagen duurde.

Werkgever Network Rail stelt een loonsverhoging voor van 4 procent dit jaar en voorwaardelijk 4 procent in 2023, maar het voorstel werd door de vakbond RMT afgewezen. Die verwijst hiervoor naar de inflatie, die flirt met de 10 procent.

De Britse minister van Transport Grant Shapps wil zich niet moeien in het conflict maar staat wel aan de kant van de werkgevers. Hij verwijt de vakbond “extreem links” te zijn en het leven van de gewone Brit te verstoren, klinkt het op Sky News. Samen met de minister van Economie wil hij de mogelijkheid creëren om gedurende korte termijn tijdelijke arbeiders in te zetten om strategisch belangrijke infrastructuur open te houden.

De spoorstaking dreigt ook hinder op te leveren voor supporters die de halve finale van het EK Vrouwenvoetbal willen bijwonen. Duitsland en Frankrijk spelen woensdagavond tegen elkaar in Londen. Ook de bezoekers van de Commonwealth Games, die donderdag beginnen in Birmingham, kunnen nog last ondervinden.

Midden augustus staan er nieuwe acties gepland, niet alleen bij het Britse spoor maar ook in de Londense metro.