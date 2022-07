Oekraïne bombardeert belangrijke brug in Cherson: “Russische bezetter moet leren zwemmen”

Oekraïense bombardementen hebben gedeeltelijk een belangrijke brug in Cherson verwoest, de stad die bezet wordt door Russische troepen. Dat hebben de bezetters woensdag aangekondigd. Oekraïne voert een tegenoffensief in de zuidelijke regio.

De Antonovski-brug, in een voorwijk van Cherson, is strategisch en belangrijk voor de bevoorrading. Het is de enige brug die de stad nog verbindt met de zuidelijke oever van de Dnjepr en de rest van de regio.

“Zij die op de brug hebben geschoten, hebben het leven voor de bevolking net wat moeilijker gemaakt”, zei Kirill Stremooesov, vertegenwoordiger van de Russische bezettingsautoriteiten, aan de Russische media. Hij minimaliseerde de impact van de sluiting van de brug. “Dat zal geen enkele invloed hebben op de uitkomst van de gevechten.” Volgens hem is alles voorzien en zal het Russische leger pontons en militaire bruggen aanleggen om de rivier over te steken.

Cherson, hoofdstad van de gelijknamige oblast, ligt op enkele kilometers van het front waar de Oekraïense troepen een tegenoffensief hebben gelanceerd. Kiev wil het gebied heroveren dat tijdens de eerste dagen van de Russische invasie is verloren. “De bezetters moeten leren zwemmen om de Dnjepr over te steken. Of Cherson verlaten terwijl ze dat kunnen”, aldus Michailo Podoljak, raadgever van het Oekraïense presidentschap, op Twitter.

Natalia Goemenjoek, woordvoerder van het zuidelijke commando van de Oekraïense troepen, bevestigde eveneens de aanvallen op de brug aan Oekraïense media. Volgens haar was het werk van de artillerie “delicaat en chirurgisch” en bedoeld om de vijandige troepen te demoraliseren. Het Oekraïense tegenoffensief in de regio leidde al tot de herovering van terrein de afgelopen weken.

De oblast is belangrijk voor de Oekraïense landbouw, maar is ook strategisch gelegen want grenst aan het schiereiland de Krim, dat Moskou in 2014 annexeerde. Met de bezetting van Cherson slaagde Rusland erin een landverbinding te installeren tussen de Krim, het Russisch grondgebied en de andere bezette Oekraïense regio’s. De bezetters voorzien ook een annexatiereferendum van Cherson en de naburige oblast Zaporizja.