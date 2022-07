Opnieuw verdachte opgepakt voor moord op Peter R. De Vries

De man werd dinsdagavond gearresteerd in een woning in Helmond. Politie en justitie vermoeden dat hij deelgenomen heeft aan een crimineel samenwerkingsverband dat tegen betaling geweldsklussen verricht. Aan de man zijn beperkingen opgelegd. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

Peter R. de Vries werd op 6 juli vorig jaar in Amsterdam neergeschoten en overleed negen dagen later in een ziekenhuis.