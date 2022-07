Voor ruim 3.300 euro aan achterstallige belastingen geïnd bij controle in PZ Maasland

Dilsen-Stokkem

Bij controles op de Nationaal Parklaan in Lanklaar en de Koningin Astridlaan in Maaseik heeft de Vlaamse Belastingdienst voor een totaal van ruim 3.300 euro aan achterstallige belastingen geïnd. Tien bestuurders bleken niet in orde te zijn.

De politie stelde nog eens 21 onmiddellijke inningen op; gaande van fout parkeren, gsm aan het stuur tot het niet dragen van de veiligheidsgordel. Een bestuurder kreeg een proces-verbaal omdat hij met een auto reed die niet verzekerd, ingeschreven en gekeurd was. mm