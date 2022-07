Beleef Parijs zoals Bennifer: dit moet je gezien hebben in de Franse hoofdstad

Toen Jennifer Lopez en Ben Affleck na meer dan een decennium weer een koppel vormden, zorgde dat al voor heel wat sensatie. Toen de twee op 17 juli onverwacht in het huwelijksbootje stapten – verrassing! – ging de wereld echter pas écht uit z’n dak. Bennifer is nu officieel een feit. Dat moest natuurlijk gevierd worden en dus vlogen de tortelduifjes en hun kinderen richting Parijs, voor een romantische huwelijksreis.

In de Franse hoofdstad laten Lopez en Affleck hun liefde duidelijk de vrije loop. Ze worden dagelijks al kussend, knuffelend en lachend gespot in de stad van de liefde. Maar wat doe je als celebritykoppel tijdens een tripje naar Parijs? Waar slaap je, waar eet je, waar winkel je? Wij zochten het uit zodat je tijdens je volgende reis naar Parijs in de voetsporen van Bennifer kan treden. Want wie wil dat nu niet?

Slapen

Jennifer, Ben en hun kinderen verblijven tijdens hun huwelijksreis in Parijs in het Hôtel de Crillon aan de Place de la Concorde. Prijzen voor een kamer in het vijfsterrenhotel starten rond de 1.850 euro per nacht, dus op voorhand sparen is de boodschap.

Eten

De Franse keuken is niet voor niks wereldberoemd en daar wil ook Bennifer duidelijk van genieten. Het koppel en hun kinderen werden al in verschillende bekende en minder bekende restaurants gespot, aan jou de keuze waar je neerstrijkt.

Bij het vrij klassieke restaurant Aux Prés van de Franse chef Cyril Lignac ben je voor een hoofdgerecht zo’n 30 euro kwijt.

Brasserie Lipp is een begrip in Parijs en zeker een bezoekje waard als je wat geschiedenis wil opsnuiven. Voor ongeveer 25 euro eet je hier een hoofdgerecht, dus dat is naar Parijse standaarden ook nog eens erg correct.

Restaurant Plénitude is nog niet zo lang geopend en bevindt zich in het hotel Cheval Blanc. Chef Arnaud Donckele mocht al verscheidene Michelinsterren op zijn naam schrijven en dat zie je ook aan de kaart. Voor een viergangenmaaltijd betaal je 330 euro, voor zes gangen tel je 405 euro neer.

Voor een ijsje trokken Jennifer en Ben al meermaals richting Le Flore en l’Île, dus we vertrouwen erop dat je hier wat heerlijke verfrissing kan vinden.

Zin in vis of zeevruchten? Met zicht op de Eiffeltoren? Dan is restaurant Girafe hét adresje bij uitstek dat je wil bezoeken. Van kreeft over kaviaar tot zalm: het is hier allemaal even lekker. Prijzen variëren van 13 tot 540 euro, dus het is maar net waar je het budget voor hebt.

Wie graag wat cultuur wil opsnuiven en tegelijk z’n maag wil vullen, is bij Loulou aan het juiste adres. Dit restaurantje bevindt zich in het hart van het Musée des Arts Décoratifs en is dus de ideale culinaire tussenstop tijdens een cultureel uitje.

Doen

Bij een citytrip naar Parijs hoort uiteraard een tocht op de Seine. Nu kan je kiezen voor om het even welke rondvaart of je kan opteren voor een stijlvolle rit aan boord van de Petrus III zoals Bennifer. Het koppel koos voor een private rondvaart van twee uur, maar hoeveel ze betaalden voor dat pleziertochtje, konden we helaas niet achterhalen.

Een stad vol musea vraagt uiteraard om enkele culturele uitstapjes. Het Louvre, het Musée de l’Orangerie, het Musée d’Orsay en het Picasso Museum: Jennifer en Ben deden het allemaal. Met privégids, welteverstaan.

Shoppen

Waar staat Parijs naast cultuur en lekker eten nog bekend om? De eindeloze shoppingmogelijkheden, uiteraard. Jennifer ging bijvoorbeeld langs bij het hoofdkantoor van Hermès in de Rue St Honoré - we gokken voor een nieuwe handtas?

Het koppel werd echter ook gespot bij Micromania-Zing, een winkel die volledig in het teken staat van videospelletjes en popcultuur. En ze kochten nog wat ook.

Een trip naar Parijs zou uiteraard niet compleet zijn zonder een passage bij Sephora. Jennifer Lopez koos voor de vestiging aan de Avenue Victor Hugo, dus wie zijn wij om haar tegen te spreken?

Camille Van Puymbroeck