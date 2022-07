‘Verboden’ afleveringen ‘F.C. De Kampioenen’ zijn online gewoon te bekijken en anonieme YouTuber verdient daar veel geld aan

Een nieuwe website met de suggestieve naam Verbodenafleveringen.be speelt in op de controverse die is ontstaan rond zestien afleveringen van de succesreeks FC De Kampioenen. De afleveringen zijn er te bekijken via links naar de videosite Dailymotion, waar ze al jaren ongestoord staan. Op de site staat een commentaar, waarin wordt erkend dat sommige uitspraken in de afleveringen ‘niet goed te praten zijn’. Toch wordt ervoor gepleit ze uit te zenden – met duiding – want ‘met censuur maak je het niet mogelijk uit fouten te leren’.

Politiek België deed intussen ook zijn zegje over het ­thema, in die mate dat minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) dinsdag liet weten dat het ‘niet aan een parlement, noch aan een minister, laat staan een partijvoorzitter’ is om te bepalen wat wel en niet op de openbare zender mag komen. ‘Als de VRT de keuze maakt om vandaag geen veroordeelde pedofielen, homomoppen of stereo­typen over geaardheid of afkomst uit te zenden, hebben ze daar goede argumenten voor die passen binnen de visie en de missie van de openbare omroep.’

Miljoenen keren bekeken

De VRT had al verduidelijkt dat de afleveringen te zien blijven op de betaaldienst Streamz. Dat ze ook te zien zijn via Verbodenafleveringen.be, is niet de bedoeling, zegt woordvoerder Jan Sulmont. ‘De VRT geeft dit door aan haar raadsman.’

In het verleden trad de VRT veeleer laks op tegen personen die zonder toestemming VRT-programma’s uploadden op Youtube of Dailymotion. ‘De VRT laat dit niet zomaar toe en treedt op in uitvoering van haar strategisch ­beleid terzake’, zegt Sulmont. Maar volgens de openbare zender is het ‘een sisyfus­arbeid’ om afleveringen van FC De Kampioenen van Youtube te halen. ‘Ondertussen hebben derden vaak opnieuw afleveringen opgeladen.’

Nochtans staan vele afleveringen al jaren op de Youtube-kanalen van anonieme gebruikers, waar ze miljoenen keren worden bekeken. De allereerste episode van de reeks is bijvoorbeeld tien jaar geleden door een gebruiker geüpload en is daar inmiddels 2,7 miljoen keer bekeken, mét ­reclame.

De reclametarieven van You­tube zijn niet publiek, maar die persoon heeft daar in ieder geval vele duizenden euro’s aan verdiend. Volgens Sulmont werkt de VRT er sinds begin dit jaar aan om illegale uploads van FC De Kampioenen weg te halen van Youtube, maar tegen Dailymotion neemt de VRT ‘niet zo veel actie’, omdat die website minder bereik heeft.