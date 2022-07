Fanfarenzug Strausberg traint in Hamont voor deelname aan Wereldmuziekconcours

Het Wereldmuziekconcours (WMC) in Kerkrade staat hoog op de agenda van de muziek- en showkorpsen van wereldformaat. Om de laatste hand te leggen aan hun uitvoeringen, verblijft Fanfarenzug Strausberg een weekje in Hamont-Achel. Daar oefenen ze voor hun deelname op het voetbalterrein van KFC Hamont 99.

De organisatie van de Lage Landen heeft in de loop der jaren een bijzondere band opgebouwd met de muzikanten van de Fanfarenzug Strausberg. Hamont-Achel is zowat hun tweede thuis geworden. Want net als in 2013 en 2017 koos dit korps opnieuw Hamont als uitvalsbasis om de laatste voorbereidende repetities te klaren en zich optimaal voor te bereiden voor hun deelname aan het Wereldmuziekconcours (WMC). Deze bijzondere vriendschapsband was overigens de aanleiding dat de steden Hamont-Achel en Strausberg sinds 2015 een officieel Stedenpartnerschap sloten met elkaar. De stad Hamont-Achel ondersteunt deze uitwisselingsactiviteit tussen deze twee verenigingen dan ook ten volle.

De Fanfarenzug verblijft vanaf maandag 25 juli tot zondag 31 juli in Hamont. Het korps bestaat uit een 80-tal deelnemers en overnacht in de Posthoorn. De repetities van het muziekkorps vonden plaats vanaf maandag 25 juli op een van de oefenterreinen van het voetbalcomplex KFC Hamont 99 in de Bevrijdingsstraat. De repetities duren telkens een hele dag. Op zondag 31 juli neemt de Fanfarenzug dan deel aan het Wereldmuziekconcours in Kerkrade in het Rodastadion.

Hamontenaar doet mee

Een leuk detail is dat er uitzonderlijk ook een Hamontenaar zal meedoen met de Fanfarenzug. Niels Lukkesen was als kleine jongen al vol bewondering voor de Fanfarenzug als ze optraden tijdens de Mars- en Showwedstrijden en de vorige trainingsstages. Niels woonde dan steevast elke repetitie bij vanaf de zijlijn. Dit jaar stelde een bestuurslid van de Fanfarenzug aan Niels voor om mee te spelen en te lopen in de WMC-show. Niels is een muzikale duizendpoot, speelt in de harmonie van Hamont en talloze andere orkesten zoals de KF Kempenbloei van Achel en zei dus meteen ‘ja’ op het voorstel.

De gemeente Hamont-Achel is vereerd dat zo'n wereldvermaard korps als de Fanfarenzug Strausberg hun gemeente uitkiest om de laatste repetities af te werken. Wie een kijkje wil nemen tijdens de repetities, is van harte welkom op de terreinen van KFC. Op donderdag 28 juli geeft het korps in Hamont ook een voorsmaakje van hun gloednieuwe show. Dat doen ze om 18 uur in het voetbalstadion van KFC Hamont 99 in de Bevrijdingsstraat. De toegang is gratis.