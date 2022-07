Een scoutsgroep uit Wilrijk moet zijn kampterrein in La Roche op bevel van de burgemeester per direct verlaten wegens lawaaihinder en hygiëneproblemen. Maar de groep weigert zich zomaar neer te leggen bij die beslissing, en onderzoekt nu of ze geen juridische stappen kan nemen om het kamp toch voort te zetten. Dit is hun kant van het verhaal.