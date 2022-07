Conrad, zoon van Ilse De Meulemeester, toont vriend: “Als we uit elkaar gaan, wil papa hem in de familie houden”

Conrad deelde vanop Ibiza enkele verliefde foto’s met zijn vriend. “Fun fact: als we uit elkaar gaan, wil papa hem in de familie houden”, schrijft hij in het Engels bij de vakantiekiekjes. Op de laatste foto is Matthias te zien met schoonpapa Glenn Janssens. De vriend van Conrad lijkt al helemaal opgenomen te zijn in de familie.

Matthias werkt als advocaat, maar heeft ook ervaring als model, net als Conrad zelf. De zoon van De Meulemeester is getekend bij Dominique Models in België, Next Models in Italië en Fusion Models in de Verenigde Staten. Hij reist de wereld rond om zijn modellencarrière uit te bouwen.

Janssens kwam enkele keren in opspraak de voorbije jaren. In 2019 poseerde hij bij een helikopter van zijn vader en schreef bij de foto: “En, hoe was de klimaatmars voor jullie?”. Als 17-jarige poseerde hij zittend op de kap van een Bentley. Het zou de oude auto van zijn vader geweest zijn die hij cadeau kreeg. Toen schreef hij: “Dank je wel papa, voor dit gekke geschenk. Nu mijn rijbewijs nog halen.” Janssens verwijderde de foto’s achteraf.