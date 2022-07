Beyoncé, Bruce Springsteen en Billie Eilish: dit is de zomerplaylist van Barack Obama

De zomer is voor ons allemaal het moment om even achterover te leunen en bij te komen van een doorgaans druk jaar. Het is de gelegenheid bij uitstek om tot laat in de avond te gaan barbecueën bij vrienden, om spontane uitstapjes te doen en lang geplande tripjes te maken. Uiteraard lukt dat allemaal een stuk beter met de juiste soundtrack op de achtergrond, en dat weet ook Barack Obama.

De voormalige president van de Verenigde Staten heeft zijn liefde voor muziek nooit onder stoelen of banken gestoken. Zo lanceerde hij vorig jaar nog een podcast met muzikant en boezemvriend Bruce Springsteen, en deelt hij al jarenlang Spotifylijstjes met zijn fans. Tweemaal per jaar krijgen wij, buitenstaanders, een inkijk in de afspeellijst van de man die ooit aan het hoofd stond van de Verenigde Staten: bij de jaarwisseling en tijdens de zomer.

Nieuwe tunes

Dat is ook nu weer het geval en, eerlijk is eerlijk, voor een zestigjarige heeft Barack Obama een wel erg moderne muzieksmaak. Helemaal bovenaan zijn zomerplaylist staat bijvoorbeeld ‘BREAK MY SOUL’, het nieuwste nummer van Beyoncé. Andere bekende namen in de afspeellijst zijn onder andere Harry Styles en Rosalia, al is er met artiesten als Al Green, Louis Armstrong en Prince ook aan klassiekers geen gebrek. In totaal telt de lijst maar liefst 148 nummers, dus meer dan voldoende voor een namiddag luisterplezier.