Wimbledon-finalist Nick Kyrgios geeft in extremis nog forfait voor ATP-toernooi van Atlanta

Wimbledon-finalist Nick Kyrgios (ATP 47) heeft dinsdag in laatste instantie nog forfait gegeven voor het ATP-toernooi in het Amerikaanse Atlanta (hard/708.530 dollar), de opener van het Amerikaanse hardcourtseizoen.

De 27-jarige Australiër heeft last van een kwetsuur aan de linkerknie. “Ik vind het verschrikkelijk dat ik hier niet kan aantreden voor jullie”, sprak Kyrgios het publiek op de court toe. “Ik wou hier maar wat graag de baan op gaan en jullie op een show trakteren. Bovendien speel ik momenteel het beste tennis in mijn carrière en won ik dit toernooi al eerder (in 2016, red).”

Kyrgios zou het in de openingsronde opnemen tegen de Duitser Peter Gojowczyk. Hij werd vervangen door de Italiaan Adrian Mannarino, die de Duitser meteen in twee sets uit het toernooi kegelde: 6-3 en 7-6 (9/7).