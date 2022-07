Kan dit de boze fans sussen? KV Kortrijk huurt Antwerp-verdediger Dorian Dessoleil

De West-Vlaamse club beleeft een woelige start van het seizoen. In de openingsspeeldag riepen de fans al om het ontslag van trainer Karim Belhocine tijdens de thuisnederlaag tegen OH Leuven (0-2) nadat vorig seizoen ook al afgesloten werd met een 6 op 42. Maandag- en dinsdagavond brachten ze spandoek aan aan het stadion waarin ze hun onvrede over het management kenbaar maakten, maar ook de afkomst van de Maleisische eigenaar Vincent Tan hekelden.

Afwachten of dit de Kortrijkse fans kan sussen. Komend weekend gaat de club alvast op bezoek bij degradatiekandidaat nummer één Seraing.