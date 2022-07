Hele dorp brengt processie van Godsheide tot leven

Een processie is een religieus ritueel met oeroude wortels; de archeologische bronnen gaan terug tot het bronstijdperk. Vanuit godsdiensthistorisch perspectief gaat het dus om enorm interessant erfgoed. Het valt ook op dat het vrouwelijke aspect van de religie vaak op de voorgrond treedt. In de christelijke traditie dragen processies heel vaak een mariaal karakter. Dat vrouwelijke cachet vinden we ook terug in Godsheide. De sacramentsprocessie ging voor de eerste keer uit in 1855. Naast Onze-Lieve-Vrouw werd ook de Heilige Odilia vereerd. Zij werd aangeroepen tegen koorts, vallende ziekte en vooral oogproblemen. Zoals vanouds stapte ook dit jaar de Koninklijke Harmonie Demergalm voorop. Hierna volgden de vlaggen van de verenigingen van Godsheide. De scoutsgroep droeg het beeld van Onze-Lieve-Vrouw en het baldakijn met het Heilig Sacrament. Ook de relikwieën van de Heilige Odilia werden meegedragen.Voor de tiende keer was het Jos Briers die de regie in handen had en dit unieke erfgoed weer tot leven bracht. Het was ook een uitbundig sociaal evenement. Op de receptie achteraf in de tuin van de pastorie was er nauwelijks drank genoeg.