Voor tweede jaar op rij kraanvogelkuiken in Vallei van de Zwarte Beek

Voor het tweede jaar op rij is in de Vallei van de Zwarte Beek een ei van een kraanvogel met succes uitgebroed. Het kuiken is intussen groot genoeg om uit te vliegen. De twee kuikens van vorig jaar zijn intussen van het toneel verdwenen.

De geboorte van Gru en Dru, de kuikens van vorig jaar, waren een primeur voor België. Het was al sinds mensenheugenis geleden dat er hier nog kraanvogels met succes hadden gebroed. En omdat het gebruikelijk is dat kraanvogels naar hun nestplaats van het jaar voordien terugkomen, lag het in de lijn der verwachtingen dat ook dit jaar het koppel hier zou broeden. Christof Van Ackere, consulent Vallei van de Zwarte Beek: “Maar het is altijd bang afwachten of dat ook gebeurt. De vogels zijn heel kieskeurig en als er teveel verstoring is, trekken ze verder. En er kan onderweg tussen hun zomer- en winterverblijf ook van alles gebeuren. We waren dus heel opgelucht toen we het koppel in februari weer in de vallei zagen. Ze hadden nog een jong van vorig jaar bij: nakomertje Dru.”

Kraanvogelwacht

De intussen volwassen kraanvogel moest vertrekken van zodra er op het nieuwe nest werd gebroed. “Gru is vermoedelijk al eerder zelfstandig geworden en kwam niet met de ouders terug. Door het droge en warme voorjaar kwam het ei ergens halfweg april uit. De kraanvogelwacht die een oogje in het zeil hield, zag begin mei één kuiken. Ondertussen is de vogel flink gegroeid en kan hij vliegen. We mogen dus wederom spreken van een succesvol broedgeval.”

Spotters

Wie een glimp wil opvangen van de kraanvogels maakt tot oktober kans om ze te spotten in de Vallei van de Zwarte Beek. Dan trekt de familie ofwel naar het zuiden om te overwinteren, of ze maakt wat tijdelijke uitstapjes naar Duitsland. “Vorig jaar bleven ze tot september in de Vallei om dan naar Nederland en vermoedelijk ook Duitsland te trekken. In december kwam het gezin voor een drietal weken terug. Om dan rond te trekken tot februari en zich opnieuw te nestelen in de Vallei.”

Gru is van de radar verdwenen. Dru zit ook niet meer in de Vallei. “De laatste weken wordt regelmatig een kraanvogel opgemerkt in Veerle-Laakdal, mogelijk is dit één van de jongen van vorig jaar, maar zekerheid hebben we hierover niet.”

Buitenland

De kraanvogel lijkt het intussen ook in de rest van Europa goed te doen. In Ierland was er dit jaar voor het eerst een succesvol broedgeval waar twee jongen grootgebracht zijn. In Nederland broeden al enkele jaren kraanvogels. Dit jaar werd voor het eerst gebroed in de Mariapeel (Horst aan de Maas), wat het dichtstbijzijnde gebied is in Nederlands Limburg. In Duitsland tenslotte was er een nest met drie eieren en zijn er ook drie jongen groot gebracht, wat uitzonderlijk veel is voor kraanvogels.

