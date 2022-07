(Nog) geen eerste prijs voor Emma Meesseman en Julie Allemand met Chicago Sky, dat verliest in Commissioner’s Cup

Chicago Sky kon in een met 9.000 fans gevulde Wintrust Arena een bijzonder slecht eerste kwart nooit meer rechttrekken. Las Vegas Aces had immers een 14-33 bonus op zak. Het tweede (20-15) en derde kwart (26-22) waren wel voor Chicago Sky, maar na een 34-48 achterstand halfweg keek de ploeg uit de Windy City bij de start van het vierde kwart nog steeds tegen een 60-70 achterstand aan. In het slotschuifje en met de steun van de selectie van de Chicago Bulls op de eerste rij gingen Emma Meesseman en co. nog op zoek naar een remonte en winst. Las Vegas Aces begaf echter niet en zegevierde uiteindelijk met 83-93.

Emma Meesseman speelde een sterke partij en tekende voor 18 punten, 4 rebounds en 3 assists. Julie Allemand gaf 6 assists. A’Jay Wilson (17 punten, 17 rebounds), Kelsey Plum (24 punten, 6 rebounds) en Chelsey Grey (19 punten, 4 rebounds, 5 assists) waren de sterkhouders bij Las Vegas. De speelsters van Las Vegas Aces cashten maar liefst 30.000 dollar aan prijzengeld. Runner-up Chicago Sky moest zich tevredenstellen met 10.000 dollar voor elke speelster.

Chicago Sky moet na het verlies in de Commissioner’s Cup dan ook het geweer van schouder veranderen en zich focussen op de reguliere fase. Met 21 op 28 staan Meesseman, Allemand en haar ploegmaats op de eerste stek. Met nog acht wedstrijden tot half augustus (einde reguliere fase) op het programma ligt de weg naar de belangrijke pole-position en met het oog op de play-offs open. Las Vegas Aces telt 20 op 28 en staat tweede. Vrijdag ontvangt Chicago Sky in de Wintrust Arena New York Liberty. Mits winst komt die eerste stek weer wat dichter bij en komt er vooral meer druk bij Las Vegas Aces.