Waarom veel bomen nu al bladeren verliezen (en waarom dat ook op lange termijn geen goed nieuws is)

Het is opvallend: het is nog volop zomer, maar toch verliezen veel bomen nu al hun bladeren. Een gevolg van de droogte van de voorbije weken, die zorgt voor ‘droogtestress’ bij bomen. “Op langere termijn dreigen bomen zo uitgeput te geraken en zelfs te verdwijnen”, zegt professor bosbeheer Kris Verheyen (UGent) bij VRT NWS.

Niet alle boomsoorten hebben evenveel last van de droogte. In tegenstelling tot bijvoorbeeld eiken zijn beuken heel gevoelig voor droogte. Ze ontdoen zich bijgevolg van hun bladeren als een verdedigingsstrategie: “Via de bladeren verdampt er veel water”, zegt Verheyen. “Door die bladeren af te stoten, gaan bomen in beveiligingsmodus om vocht bij te houden.”

Maar die strategie heeft ook een keerzijde. “Want via die bladeren doen bomen ook aan fotosynthese. Als dat niet gebeurt, nemen bomen minder suikers op, en vullen ze hun voedselvoorraden niet aan”, aldus Verheyen. “Op langere termijn zorgt dat voor uitputting en minder weerstand.”

Dat gebrek aan weerstand zou er op lange termijn voor kunnen zorgen dat (bepaalde) bomen verdwijnen uit onze streken. Zo is Vlaanderen geen goede omgeving meer voor de fijnspar, die in onze contreien volgens Verheyen haast volledig verdwenen of afgestorven is. “Door de droogte waren die fijnsparren enorm verzwakt, waardoor letterzetters, kleine kevertjes die gek zijn op naaldbomen, vrij spel kregen.”