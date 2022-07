Eden Hazard scoort na 188 dagen nog eens voor Real Madrid en krijgt Spaanse pers op zijn hand: “Hij doet alles om te slagen”

Eden Hazard heeft nog eens kunnen scoren voor Real Madrid. De Rode Duivel viel in een oefenmatch voor Real Madrid tegen Club América in bij de rust als nummer negen voor Karim Benzema en eiste een strafschop op, die hij wel heel koel precies in het hoekje trapte. Hazard, die al 188 dagen niet meer gescoord had voor de club, kon zo nog eens vertrouwen opdoen.