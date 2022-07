Aantal ingezamelde zonnepanelen verdrievoudigd in vier jaar tijd

Het aantal ingezamelde zonnepanelen is in Vlaanderen de afgelopen vier jaar verdrievoudigd. Dat blijkt uit een antwoord van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) op een vraag van Steven Coenegrachts (Open VLD).

In 2021 werd in totaal 309 ton aan zonnepanelen ingezameld, goed voor naar schatting 17.166 stuks. In 2017 was dat 108,7 ton, of iets meer dan 6.000 stuks.

Zonnepanelen die worden ingezameld worden in ruim 93 procent van de gevallen gerecycleerd, blijkt uit het antwoord van Demir. Dat betekent dat het aluminium frame, de aansluitdozen en de stroomkabels worden verwijderd en gerecycleerd, waarna het paneel de metaalsmelter ingaat om ook de metalen te recycleren. De kunststoffen worden verbrand met energierecuperatie, het glas en silicium worden in de metaaloven ingezet om de ovenwand te beschermen.

Coenegrachts is tevreden met het stijgende cijfer, al is er volgens hem ongetwijfeld nog verbetering mogelijk. “Het zal een uitdaging zijn om deze trend ook de komende jaren, met een steeds toenemend aantal zonnepanelen op het einde van zijn levensduur, verder te zetten.”