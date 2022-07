Kroatië huldigt nieuwe brug in die Dubrovnik bereikbaar maakt zonder door Bosnië te rijden

In Kroatië is dinsdagavond een nieuwe brug ingehuldigd die de zuidelijke kustlijn, met onder meer de toeristische stad Dubrovnik, verbindt met de rest van het land. De brug maakt het mogelijk om een klein stuk Bosnisch grondgebied te omzeilen.

De nieuwe brug verbindt het Dalmatische vasteland met het schiereiland Peljesac. Op die manier wordt de zuidelijke Kroatische kustlijn meteen ook met de rest van het land verbonden. Tot nu toe werden die twee gebieden van elkaar gescheiden door een 22 kilometer lange kuststrook die tot Bosnië-Herzegovina behoort. Daardoor moesten automobilisten die op weg waren naar Dubrovnik ook twee keer de grens tussen het EU-land Kroatië en het niet-EU-land Bosnië-Herzegovina oversteken, wat tot hinder leidde. Zeker tijdens het toeristische hoogseizoen moesten mensen soms urenlang wachten om Bosnië binnen en weer buiten te rijden.

De 2,4 kilometer lange constructie, die steunt op bijna 100 meter hoge pylonen van gewapend beton, werd dinsdagavond feestelijk ingehuldigd met een grote ceremonie en vuurwerk. De Kroatische premier Andrej Plenkovic had het in zijn toespraak over een “historische dag voor Kroatië”. Hij noemde de brug “het project van een generatie, een voorwerp van trots”.

Gebouwd door China

Het bouwwerk heeft 418 miljoen euro gekost. Een groot deel van het bedrag werd door de EU betaald. De brug is opvallend genoeg wel gebouwd door het Chinese staatsbedrijf China Road and Bridge Corporation (CRBC), dat het in een openbare aanbesteding had gehaald van zijn Europese concurrenten. In een videoboodschap sprak de Chinese regeringsleider Li Keqiang de hoop uit dat het succesvolle project zal bijdragen tot een betere samenwerking tussen China en de EU.

© EPA-EFE

© EPA-EFE