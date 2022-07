Vanaf oktober speellimiet van 200 euro per week voor online kansspelen

Mensen die online gokken, zullen vanaf 20 oktober nog maximaal 200 euro per week op een speelrekening kunnen storten. Dat meldt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). De speellimiet van 200 euro per account is vanaf 20 oktober verplicht bij alle online kansspelen. De Kansspelcommissie zal toezien op de naleving van de regel.

Spelers die toch meer geld willen inzetten, zullen wel een aanvraag kunnen indienen om die limiet te verhogen. Maar dat zal niet mogelijk zijn voor mensen die op de lijst van wanbetalers van de Nationale Bank staan. Als iemand op die lijst terechtkomt nadat de verhoging al werd toegestaan, zal de speellimiet opnieuw verlaagd worden.

De maatregel maakt deel uit van de strijd tegen het toenemend aantal gokverslavingen. Volgens verschillende onderzoeken kampen in ons land 100.000 à 180.000 actieve gokkers met een gokstoornis. Onder hen zouden 40.000 à 50.000 mensen ernstig verslaafd zijn aan kansspelen.

Sinds februari is ook het gokken in dagbladhandels al sterk gelimiteerd. Vanaf 1 oktober worden de wedkantoren ook verplicht om de identiteit van hun klanten te registreren en te controleren of ze op de lijst van uitgesloten personen staan. Indien dat het geval is, wordt hen de toegang tot het wedkantoor ontzegd.