‘Reishack’ zorgt voor chaos op luchthavens: passagiers doen zich voor als rolstoelgebruiker om wachtrijen over te slaan

Op vakantie vertrekken gaat soms gepaard met heel wat stress: in orde zijn met je documentatie, zien of je alle reisbenodigdheden bij je hebt en natuurlijk ook het lange wachten op de luchthaven. Daar vonden enkele jongeren op TikTok een ‘oplossing’ voor: onder de hashtag ‘reishack’ staan er tientallen video’s waarin mensen zich voordoen als rolstoelgebruiker. Vervolgens vragen ze hulp aan de helpdesk, en kunnen ze in een wip voorbij de veiligheidscontrole geraken. Die ‘hack’ zorgt echter voor heel wat problemen: luchthavens kunnen de druk niet meer aan en echte invalide personen moeten daardoor toch lang wachten om binnen te raken.