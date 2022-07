Brusselse rechtbank van eerste aanleg buigt zich donderdag over Irandeal tijdens hoorzitting

Olivier Vandecasteele (links) werd eind februari opgepakt in Iran, Ahmadreza Djalali (rechts boven) zit al sinds 2017 in een Iraanse cel. Assadollah Assadi (rechts onder) werd in ons land veroordeeld tot 20 jaar cel. Tegenstanders van de deal vreesden voor de vrijlating van Assadi.

Voor de rechtbank van eerste aanleg in Brussel vindt donderdag om 9 uur een hoorzitting plaats over een mogelijke uitlevering van de Iraanse terrorist Assadollah Assadi. Het Brusselse hof van beroep heeft de Belgische staat vrijdagavond met een beschikking verboden Assadi, die vorig jaar in ons land tot twintig jaar cel werd veroordeeld wegens zijn betrokkenheid bij een verijdelde bomaanslag in Parijs, uit te leveren aan Iran.

Verschillende leden van de Iraanse oppositie hadden een kortgeding aangespannen onmiddellijk nadat de Kamer woensdag had ingestemd met een verdrag dat het mogelijk maakt dat België en Iran gevangenen aan elkaar uitleveren. Hoewel in die tekst van Assadi geen sprake is, bestaat de vrees dat de man naar zijn thuisland zal worden overgebracht in ruil voor Olivier Vandecasteele, een Belgische ngo-medewerker die sinds begin dit jaar onterecht vastzit in Teheran.

Nadat de eisers bot vingen voor de rechtbank van eerste aanleg wonnen ze vrijdag wel hun beroep. Indien de Belgische staat Assadi overbrengt naar het buitenland staat daar een boete van een half miljoen euro op. Het verbod gold tot een hoorzitting op tegenspraak.

De eisers hadden daarop 24 uur de tijd om de Belgische staat te dagvaarden voor zo’n hoorzitting. De inleidende zitting vindt donderdag om 9 uur plaats bij de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel.