Sarah Dumont eindigt als vierde in finale 200m vlinderslag op Europees Jeugd Olympisch Festival

Zwemster Sarah Dumont heeft dinsdag op de tweede dag van het Europees Jeugd Olympisch Festival (EJOF) in het Slovaakse Banska Bystrica de vierde plaats behaald in de finale van de 200 meter vlinderslag. De 15-jarige zwemster eindigde in 2:17.55 op 35 honderdsten van een seconde van de Hongaarse Virag Zambo, die de derde plaats pakte. Alice DiMaggio uit Italië won makkelijk in 2:12.80, voor Belis Sakar uit Turkije (2:15.71).

Nog in het zwemmen slaagde Raphaël Vanhecke er niet in de finale van de 200 m wisselslag te halen. Hij liet de negende chrono optekenen in de halve finales: 2:09.68. Vanhecke werd 11e in de reeksen in 2:10.39. Leo Verschooten behaalde de 39e plaats op de 100m vrije slag (54.50).

In de atletiek werd Reda Aouargh zevende in de finale van de 1500 meter met een tijd van 4:06.08. De Italiaan Latena Cervone triomfeerde in 4:02.30.

Judoka Victoria Sibille (-48 kg) won in de eerste ronde van de Slowaakse Martina Sekova met ippon, maar werd in de kwartfinale uitgeschakeld door de Azerbeidzjaanse Konul Aliyeva, ook met een ippon. De 17-jarige Belgische werd in de herkansingen uitgeschakeld door de Duitse Helen Habib, met ippon. Sibille eindigde uiteindelijk als zevende.

In het badminton won Arnaud Huberty zijn derde en vierde wedstrijd. De Kosovaar Baton Haxhui werd met 21-2 en 21-3 verslagen en ook de Moldaviër Nicolae Enachi werd met 21-13 en 26-24 over de knie gelegd. Bij de meisjes verloor Amber Boonen voor de tweede keer in groep 7, ditmaal tegen de Zwitserse Leila Zarou (21-6, 21-16). De Belgische won haar derde wedstrijd dan weer tegen de Servische Masa Aleksic met 21-7 en 21-8. Ze versloeg nadien ook de Letse Elza Zitane met 21-5 en 21-7.

Tennisster Anastia Huijsegoms (14) werd in de eerste ronde van het enkelspel verslagen door de Letse Beatrise Zeltina met 6-3 en 6-0.

Er verschenen drie Belgische wielrensters aan de start van de 8,4 kilometer lange tijdrit bij de vrouwen. Luca Vierstraete werd 11e (op 78) op 31 seconden van de Britse Cat Ferguson, die won in 12:11. Auke De Buysser eindigde als 35e op 59 seconden en was drie honderdsten sneller dan Ella Heremans, die 36e werd. Jasper Schoofs behaalde het beste Belgische resultaat in de tijdrit bij de mannen over dezelfde afstand. Hij eindigde als 17e van de 93 deelnemers en was 29 seconden trager dan de Poolse winnaar Patryk Goszczurny, die won in 10:47. Aless De Bock eindigde op de 27e plaats op 38 seconden en Cédric Keppens op de 34e plaats op 43 seconden.

Giel Vandeberg eindigde met 61,350 punten als 69e in de kwalificaties allround in de artistieke gymnastiek. Cyril Bauduin werd 72e (58,800), Kyano Schepers 73e (58,750).

De vrouwelijke basketbalsters boekten hun tweede zege. Na de 66-50 overwinning tegen Finland ging Duitsland 65-52 (rust 27-23) voor de bijl. Marine Cop (11 ptn, 10 rebs) en Zhen Verbrugt (14 ptn, 6 rebs, 4 ast) waren de uitblinkers bij België.

De Belgische volleybalmannen, die maandag nog met 3-2 wisten te winnen van Polen, verloren dinsdag met 3-1 van Tsjechië (25-13, 26-28, 25-20 en 25-22).

Het EJOF, dat tot en met zaterdag plaatsvindt in Slovakije, is een multisportcompetitie gericht op Europese atleten tussen 12 en 18 jaar oud. Op de vorige editie van het jeugdfestival, in Bakoe in Azerbeidzjan in 2019, behaalden de Belgen zeven medailles.