Yves Lampaert klopt Wout van Aert in sprint op Natourcriterium Roeselare: “Kippenvel en genieten”

“Het is niet evident om Wout van Aert te kloppen in de sprint, maar ik heb dat toch maar mooi gedaan”, zei Lampaert. “Ik kreeg vleugels toen ik het publiek op de publiciteitsborden hoorde kloppen en men mijn naam scandeerde. Met wat aanmoedigingen kan een renner altijd iets meer. Vandaag was dat het geval. Ik houd hier een supergevoel aan over. Let wel, gisteren in Aalst was het ook fantastisch. Maar hier had ik toch nog wat meer supporters aan mijn zijde. Ik werd hier echt als een held ontvangen. Kippenvel en genieten. Wat een ambiance. Ik ga nog twee criteriums in Frankrijk rijden, maar die koppel ik wel aan wat vakantie. Het is een zware en lastige Tour geweest. Ook die twee criteriums, Aalst en Roeselare, hakken er best in.”

Van Aert: “Naar huis en bed in”

Wout van Aert moest zijn meerdere erkennen in Yves Lampaert. De stem van de groene trui klonk na afloop heel schor. De vermoeidheid na een lange zware Tour en her en der plichtplegingen eisen ook zijn tol bij Van Aert. “Ik heb bijna geen stem meer. Ik heb echt rust nodig. Maandag al heb ik veel geslapen. Vandaag was er de ontmoeting bij de sponsor en daarna dit criterium. Nu rechtstreeks naar huis en het bed in. Ik ben helemaal kapot, maar toch heb ik wel genoten van deze avond in Roeselare”, besloot Van Aert.

