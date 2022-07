55 stielmannen compleet uitgebuit in haven van Antwerpen: “We wisten dat het kon...”

Zes dagen werken per week, voor 3 euro per uur. En overnachten in onbewoonbare flats, op 8.000 kilometer van huis. Dat zijn de omstandigheden waarin 55 Filipijnse en Bengaalse lassers moesten werken op een werf in Antwerpen. “De aanmelding van de eeuw” voor Payoke, dat slachtoffers van mensenhandel helpt. De eerste keer in West-Europa dat het op die schaal wordt ontdekt. En het gebeurt waarschijnlijk nog veel vaker.