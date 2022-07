Het is Remco Evenepoel (22) straks menens voor de Ronde van Spanje. Hij maakte van zijn voorbije hoogtestage in Livigno een mini-Tour de France. Quick Step Alpha Vinyl-trainer Koen Pelgrim vertelt het verhaal achter de Strava-cijfers. “De stage was volledig gericht op volume. We wilden een basis leggen richting Vuelta.”