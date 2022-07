Binnenkijken bij Aline in Londen: “Over elk detail nagedacht, zoals het roze schommelpaard op terras.”

Met zo’n 50.000 per jaar zijn ze: Vlamingen die emigreren richting andere oorden. Ze trekken naar plekken die ons, de honkvaste rest van de bevolking, doen dromen van vakantie. Na passages in Zwitserland en New York zette Aline haar spreekwoordelijke tent op in Londen, waar ze haar eigen eventbureau uit de grond stampte. En net als de experiences die ze organiseert voor merken als Dior en Louboutin, ademt haar woonst pure luxe uit.