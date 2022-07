Club Brugge laat ex-recordtransfer gaan: David Okereke trekt naar Italiaanse promovendus

David Okereke (24) staat op het punt om Club Brugge te verlaten. De Nigeriaanse aanvaller is op weg naar het Italiaanse Cremonese, promovendus in de Serie A.

In 2019 telde Club Brugge een recordbedrag van acht miljoen euro neer voor Okereke, die toen overkwam van Spezia Calcio. Na een degelijk eerste seizoen bij blauw-zwart, waarin hij negen competitiedoelpunten maakte, kende hij een moeilijker tweede seizoen.

Vorig seizoen werd hij dan maar uitgeleend aan het Italiaanse Venezia, dat toen ook net gepromoveerd was naar de Serie A. Hij vond zeven keer de weg naar doel bij Venezia, maar kon daarmee de degradatie niet afwenden.

Bij Club lag Okereke nog één jaar onder contract, maar had hij geen toekomst meer. Okereke moet enkel nog zijn medische en fysieke testen afleggen bij Cremonese. Zijn die testen in orde, dan staat niets een transfer nog in de weg.